Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello | è nata la piccola Gabriella

hanno dato il benvenuto alla loro seconda figlia,. L’annuncio è stato condiviso dalla coppia sui social con una tenera foto scattata in ospedale, in cui appaiono sorridenti mentretiene in braccio la neoè la sorellina di Giulietta, prima figlia del motociclista e della modella. La notizia ha immediatamente raccolto una pioggia di commenti entusiasti, tra cui quelli di volti noti dello spettacolo e dello sport, come Luca Argentero, Lorenzo Jovanotti, Antonella Clerici, Valentina Ferragni, il calciatore Alessandro Matri e la Gialappa’s Band.Con il loro post,hanno conquistato il cuore dei fan e sottolineato ancora una volta il grande amore che li unisce, rafforzato dall’arrivo di un’altra gioia nella loro famiglia.