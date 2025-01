Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-01-2025 ore 18:30

Luceverdeveri trovati dalla redazione sulla diramazione diSud code per incidente tra Torrenova e raccordo anulare in questa direzione incidente anche su via Salaria si sta in fila tra aeroporto dell’Urbe via dei Prati Fiscali in direzione della tangenziale rallentamenti e code poi in uscita dalla città pere lavori su via Flaminia da Saxa Rubra a raccordo anulare sul lungotevere con la pedonalizzazione di piazza Pia è la realizzazione del nuovo sottopasso è cambiata la viabilità a ridosso di Castel Sant’Angelo e di via della Conciliazione ricordiamo che è parzialmente cambiata la viabilità anche in la pedonalizzazione di via Ottaviano è un nuovo assetto per Piazza Risorgimento e domani sera all’Olimpico il derby-lazio rafforzate le misure in tutta l’area del Foro Italico i provvedimenti relativi alla viabilità scatteranno dalla mattina prima e dopo la gara inevitabili ripercussioni al Flaminio al della Vittoria e soprattutto sul Lungotevere e sulla tangenziale ma per i dettagli di queste di altri se potete consultare il sito