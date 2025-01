Inter-news.it - Thuram in finale di Supercoppa? Oggi la verità: due scenari – CdS

si capirà se Marcuspotrà essere o meno a disposizione dell’Inter per il derby indiitaliana lunedì a Riad. Ieri sera i rossoneri hanno eliminato in maniera rocambolesca la Juventus.LA– L’Inter ha un unico grande dubbio per ladiitaliana contro il Milan, in programma il giorno della Befana. Il dubbio riguarda Marcus. Il centravanti francese non è rientrato nel secondo tempo di Inter-Atalanta per un problema all’adduttore. Adl’Inter non gli ha fatto fare esami, masi capirà meglio sul suo infortunio ed eventuale recupero. Se necessariosi sottoporrà a degli esami. Se non daranno esito positivo, ecco allora che si svilupperanno alcuniindisi decide, intanto si preparano in due in casa Inter– Contro l’Atalanta, al posto diinfortunato, Simone Inzaghi ha rilanciato Mehdi Taremi.