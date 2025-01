Parte in casa il 2025 del Bisonte Firenze | di fronte c’è Chieri

Leggi su Corrieretoscano.it

inildel: dic’è. Appuntamento il 4 gennaio alle 17 a Palazzo Wanny per la sedicesima giornata della serie A1 Tigotà. Chiuso il 2024 con la bella vittoria in trasferta contro Vallefoglia e poi con la prova d’orgoglio nel derby con Scandicci, le bisontine vogliono provare a inaugurare il nuovo anno con un’altra prestazione convincente, dia una squadra che al momento è sesta in classifica con 26 punti e che è ricca di individualità di alto livello: una sfida difficile, in cui magari provare a prendere spunto dall’andata, quando Ilsfiorò una rimonta clamorosa a, perdendo solo di misura al tie break.Le ex della sfida sono tre: nella Reale Mutua ci sono Sara Alberti, bisontina per quattro stagioni, di cui l’ultima da capitano, tra il 2017 e il 2021, e Gaia Guiducci, protagonista con la maglia de Ilnel 2022/23, mentre ac’è Stella Nervini, che ha giocato anel 2022/23, vincendo anche una Challenge Cup.