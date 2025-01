Calciomercato.it - Milan, concorrenza Premier e prezzo: il punto su Wesley | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Il club rossonero cerca rinforzi sulle fasce difensive, le ultime sull’esterno brasiliano del FlamengoBuona la prima per Sergio Conceiçao sulla panchina del. All’esordio sulla panchina rossonera dopo l’esonero di Paulo Fonseca, il tecnico portoghese ha eliminato la Juventus dalla Supercoppa italiana e lunedì prossimo giocherà la finale nel derby contro l’Inter. Nonostante il successo, per più di un’ora la squadra lombarda ha messo in mostra le lacune tecnico-tattiche evidenziate in questa prima parte di stagione.: ilsu(ANSA FOTO) – calciomercato.itDurante il calciomercato di gennaio appena iniziato, la dirigenza meneghina cercherà rinforzi in ogni settore del campo, ma una delle necessità più impellenti riguarda senza dubbio le fasce difensive.