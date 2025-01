Biccy.it - Malena confessa: “Penso di andare in convento. Ora sono casta”

Dopo quasi otto anni di carriera, decine di scene e film,ha deciso di cambiare lavoro e la notizia lo scorso dicembre ha fatto molto discutere. Anche Rocco Siffredi è intervenuto, svelando quale potrebbe essere il vero motivo che ha portato la sua collega a una decisione così netta e rivelando poi che la 42enne non gli risponde più al telefono.ieri è stata ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio ed ha svelato altri retroscena sulla sua nuova vita dopo l’addio al suo vecchio lavoro. Dopo un blocco pubblicitario Monica Setta ha detto: “Tu prima in privato mi hai detto ‘ma io quasi, quasi andrei in’“. L’ex attrice allora ha spiegato che in effetti ha accarezzato l’idea diined ha anche aggiunto di esserein questo periodo.Se con ilnon dovesse andarle bene,sicuro che le porte di un’altra struttura in cui potrebbe stare chiusa e isolata le verrebbero aperte molto volentieri.