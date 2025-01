Pronosticipremium.com - La Premier League scende in campo: i pronostici di sabato 4 gennaio

Tante le gare in programma per questo nuovotargato. Affrontiamo sfida per sfida per scoprire tutti gli indizi relativi ad ogni partita: ecco i nostriper undi grande calcio inglese.Crystal Palace-Chelsea: sfida cruciale a Selhurst ParkL’anno nuovo inprende il via con una sfida che promette emozioni a Selhurst Park, dove il Crystal Palace ospita il Chelsea. I padroni di casa arrivano a questa partita dopo aver conquistato una vittoria fondamentale contro il Southampton e con l’intento di consolidare la loro posizione in classifica, distante dai bassifondi della. Gli Eagles, allenati da Oliver Glasner, hanno dimostrato di essere più solidi, ma non senza difficoltà, soprattutto nelle prime fasi della stagione. Un successo contro il Chelsea rappresenterebbe un ulteriore passo verso una salvezza tranquilla.