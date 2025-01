Sport.quotidiano.net - Inter, un altro pieno di certezze. La corazzata dei jolly può tutto

L’c’è, i “titolarissimi“ sono sempre sul pezzo e Simone Inzaghi si prepara a disputare contro il Milan la quarta finale di fila in Supercoppa, lui che ne ha già vinte cinque. La prima notizia del 2025 è buonissima. Molto meno la seconda che la notte di Riad lascia in eredità dopo il meraviglioso concerto di Capodanno a tinte nerazzurre e che fa suonare il campanello d’allarme nello spogliatoio: Marcus Thuram ha bisogno di riposo e al momento è in forte dubbio per la finale in programma lunedì 6, perché l’affaticamento all’adduttore che lo ha costretto ad uscire alla fine del primo tempo della partita con l’Atalanta non è grave, ma neppure da sottovalutare e nessuno ha voglia di rischiare in questo momento delicatissimo della stagione. Allenatore e squadra vanno oltre e cercano di vedere solo gli aspetti positivi della prima sfida del nuovo anno: una grande semifinale quella giocata al cospetto dell’Atalanta.