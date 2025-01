Lanazione.it - I cani più belli in passerella. La mostra a Carrarafiere

Leggi su Lanazione.it

la prima esposizione nazionale di bellezzana del 2025. Iarriveranno da tutta Italia per la nomina dell’esemplare più bello: ne sono previsti più di mille in gara. L’appuntamento è in programma domani all’interno dei padiglioni fieristici a Marina, dove si svolgeranno le competizioni che vedranno arrivare quasi milleda tutta Italia. La giuria è composta da esperti provenienti da tutte le regioni italiane, che esamineranno ogni cane seguendo gli standard di razza della Federazione Nazionale e, durante il ‘Best in show’, verranno distribuiti moltissimi premi consistenti in prodotti per l’alimentazione, coccarde e coppe per i migliori classificati. L’esposizione, organizzata dalla delegazione Enci di Massa-Carrara, è aperta al pubblico con orario continuato dalle 9 alle 16, dall’ingresso 3 di viale Colombo.