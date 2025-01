Formiche.net - Ecco quanto costa il consumo di suolo all’Italia. Il rapporto Ispra

È compreso tra gli 81 e i 99 miliardi di euro il costo complessivo che l’Italia potrebbe essere costretta a sostenere per la perdita dei servizi ecosistemici dovuta alditra il 2012 e il 2030 se la perdita dovesse rimanere quella di 2 metri quadrati al secondo registrati nel 2020. E non sarebbero soltanto danni economici. Nell’ultimo decennio ilnon ha potuto garantire la fornitura di oltre 4 milioni di quintali di prodotti agricoli, l’infiltrazione di oltre 360 milioni di metri cubi di acqua piovana e lo stoccaggio di quasi 3 milioni di tonnellate di carbonio, l’equivalente di oltre un milione di machine in più circolanti nello stesso periodo per più di 90 miliardi di chilometri, due milioni di volte il giro della terra. Le colate di cemento non rallentano neanche nel 2020, nonostante il blocco di molte attività dovuto al lockdown e ricoprono quasi 60 chilometri quadrati, ormai oltre il 7% del territorio nazionale: ogni italiano ha a disposizione circa 360 metri quadrati di cemento (erano 160 negli anni ’50).