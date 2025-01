Formiche.net - Dopo le urne, Berlino fissi appuntamento con la Nato. La versione di Stefanini

Schiacciata fra Vladimir Putin e Donald Trump, l’Alleanza atlantica si scopre più europea che americana e chiede agli europei di assumere un ruolo coerente con la principale sfida che affronta: la difesa dell’Europa. Solo due alleati, il Regno Unito e la Francia sono potenze militari di medio calibro, oltre che potenze nucleari. La difesa dell’Europa chiama pertanto in causa gli altri membri europei della.In primo luogo, la Germania per il semplice motivo che è un gigante economico e industriale ma un nano militare, in termini relativi naturalmente, cioè rapportandone le attuali capacità militari a Pil, popolazione, collocazione geostrategica, potenziale industriale e tecnologico. Non basta più. In parte per retaggio storico della Seconda guerra mondiale, in parte per convenienza dei “dividendi della pace”la caduta del Muro di, la Germania, speciela riunificazione, aveva appaltato la sicurezza a unatargata Usa.