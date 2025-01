Inter-news.it - Correa o Taremi, chi gioca in Inter-Milan? Le opzioni di Inzaghi

Joaquino Mehdi, chi giocherà la partita train finale di Supercoppa Italiana? La domanda crea curiosità, le idee di Simone. DUE– Marcus Thuram ha subito un’elongazione ed è uscito alla fine del primo tempo di-Atalanta, salterà perciò la finale contro il. Il francese potrebbe essere in panchina, ma è sicura per ora la sua assenza dall’undici titolare di Simone. L’allenatore ha dueper sostituirlo: Mehdie Joaquin. L’iraniano è stata la prima scelta nello scorso match ed è entrato molto bene, sfiorando anche la rete. Nel momento decisivo ha scelto di passare la palla a Lautaro Martinez, mostrando forse eccessivo altruismo.? La doppia scelta perALTERNATIVE –permetterebbe sicuramente a Lautaro Martinez di fare da rifinitore, abbassandosi meno e pensando più ai movimenti in profondità che solitamente fa Thuram in questa stagione.