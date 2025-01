Ilrestodelcarlino.it - Controlli sui limiti di velocità. Arriva l’autovelox alla Pieve, in funzione entro fine gennaio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una postazione fissa per rilevare ladelle auto. I cartelli per il "Controllo elettronico della" sono comparsi da qualche giorno, ma presto arriverà ancheposizionato su un palo alto cinque metri. Il Comune, infatti, passa dalle parole ai fatti e il dirigente della Polizia locale, Danilo Doria, ha firmato una determina per il noleggio di un’apparecchiatura omologata dditta Cross Control di San Benedetto, per un importo di 1.800 euro al mese. Il sistema, modello Velocar, permetterà di rilevare ladei mezzi in entrambe le direzioni (anche se in questa prima fase sarà attivo solo per chi va in direzione Sforzacosta), sarà instto su una postazione fissa (un palo di cinque metri appunto) e consentirà il monitoraggio e la verifica da remoto.