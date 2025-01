Lapresse.it - Cinema, ‘Vermiglio’ sogna una notte da Golden Globe

Leggi su Lapresse.it

Nellatra il 5 e il 6 gennaio si terrà la cerimonia di premiazione dei, il primo passo indicativo per capire chi vincerà i premi Oscar che verranno assegnati nellaitaliana di lunedì 3 marzo. Aitra i candidati come ‘Miglior film non in lingua inglese’ c’è, il film di Maura Delpero che ha già ottenuto il riconoscimento di entrare nella shortlist degli Oscar. Del Brocco (Rai): secondo anno con nostro film tra i prescelti“Ci sono concorrenti molto forti però stare nella shortlist degli Oscar è una grossa soddisfazione per, così come essere tra i candidati aiper il miglior film non di lingua inglese”, dichiara a LaPresse Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai. “Siamo molto felici e soddisfatti – aggiunge Del Brocco – perché comunque vada è il secondo anno che abbiamo un nostro film lì tra i prescelti, l’anno scorso c’era ‘Io Capitano’, quest’anno