Check-in chicken, il trend di TikTok che spiega come avere i posti migliori in aereo

Da qualche anno a questa parte, le compagnie aeree low cost hanno introdotto delle nuove regole molto poco vantaggiose per i clienti. Dal bagaglio a mano (non più incluso nel prezzo del biglietto) al priority boarding, sono molti i sovraccosti che i passeggeri sono costrettti a sobbarcarsi per volare con tutti i comfort. Una delle novità più detestate è sicuramente la scelta del posto non più gratuita. Se si vuoleaccanto il proprio compagno di viaggio, infatti, è necessaria una tariffa aggiuntiva. Una bella seccatura, per la quale, però, sembra essere stata trovata una soluzione: il-in.Questo travel, reso virale da, consiste nel ritardare il più possibile il momento del-in, in modo da ottenere ia bordo di un velivolo, ma senza alcun supplemento.