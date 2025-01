And Just Like That | un noto personaggio tornerà nella terza stagione

Leggi su Cinefilos.it

And: unUndi Sex & the City che ha fatto una sola apparizioneserie reboot, And.,per la. Guidata dallo stesso cast principale che ha reso popolare la commedia-drama romantica originale, la serie reboot offre un aggiornamento sulle vite di quattro migliori amiche: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), Samatha Jones (Kim Cattrall) e Charlotte York (Kristin Davis) 11 anni dopo il matrimonio di Carrie e Big nel film del 2008, Sex and the City.Mentre Samantha è ancora molto presentevita di Carrie, Cattrall è notevolmente assenteserie reboot. L’attrice ha più volte dichiarato di non essere interessata a riprendere il suo ruolo, ma grazie alla popolarità del reboot, la HBO ha reso possibile un piccolo cameo.