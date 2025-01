Ilrestodelcarlino.it - Anche a Fano si... saldi chi può. Via alle occasioni tra mille problemi

, 4 gennaio 2025 – Non hanno fatto in tempo a terminare le festività natalizie, che già è tempo di. Da oggi infatti i negozi della città, sia nel centro storico che nelle aree periferiche, apriranno le porte agli acquirenti con sconti e promozioni, sperando di recuperare parte delle perdite accumulate nei mesi precedenti. Nonostante l’entusiasmo che iportano con sé, l’atmosfera quest’anno è offuscata da un dato preoccupante: nel corso del 2024, oltre 23 attività commerciali hanno chiuso i battenti nel centro storico, impoverendo il tessuto economico e sociale di una delle zone più iconiche di. Tra le chiusure più recenti, spiccano quelle della storica profumeria Taussi e del negozio Max & Co. che hanno abbassato le saracinesche proprio il 31 dicembre. Episodi sono solo gli ultimi di una lunga serie che testimonia una crisi strutturale del commercio cittadino, dovuta a diversi fattori: tra questi, la concorrenza crescente degli acquisti online, gli alti costi di gestione e il calo dell’afflusso turistico in alcune stagioni.