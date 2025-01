Torna Tutti Taxi Per Amore la raccolta di beni di prima necessità per i senzatetto

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 3 gennaio 2025- Anche quest’anno si svolgerà l’iniziativa “Amici Fragili”, promossa dall’associazione di volontariato di tassistiPercon il patrocinio dell’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, in collaborazione con 12 Municipi.Unadi coperte, sacchi a pelo, abiti invernali e cibo non deperibile da donare alle organizzazioni che lavorano per sostenere le persone senza dimora in strada.“Una grande mobilitazione – spiega l’assessora Barbara Funari – che coinvolge anche tantissime ‘case degli anziani e del quartiere’ (csaq) e altre sedi messe a disposizione, grazie al lavoro degli Assessorati al sociale dei 12 Municipi che hanno aderito all’iniziativa e che ringrazio. Questi gesti collettivi di solidarietà, oltre ad offrire un aiuto concreto, contribuiscono anche a sensibilizzare la comunità sull’importanza di prendersi cura delle persone più fragili e e a promuovere una cultura di inclusione e responsabilità condivisa.