Sono stata io a chiederle hai un cuscino pulito su cui appoggiare la testa? E lei | mamma non ho un cuscino

Quando Elisabetta Vernoni, madre di Cecilia Sala, lascia Palazzo Chigi dopo l’incontro con la premier Giorgia Meloni, porta con sé la stessa determinazione che accompagna ogni sua dichiarazione: «Io e Cecilia siamo due soldati». Questa frase racchiude un’intera storia di attesa, preoccupazione e speranza. La giornalista è detenuta in Iran dal 19 dicembre, e la madre lotta affinché le condizioni di sua figlia siano dignitose. Le telefonate dal carcere, rare e inaspettate, diventano momenti tanto attesi quanto dolorosi, rivelando le difficoltà quotidiane di Cecilia. «, non ho un», le ha detto nell’ultima chiamata, una frase che pesa come un macigno. Iran, le donne tra passato e futuro guarda le foto Leggi anche › Cecilia Sala, le telefonate choc: «Dormo per terra, al freddo, mi hanno tolgo anche gli occhiali» Le richieste della madre di Cecilia Sala: dignità e rispettoDopo l’incontro con Giorgia Meloni, Elisabetta Vernoni ha espresso chiaramente le sue priorità: «Abbiamo chiesto condizioni di vita più dignitose per Cecilia.