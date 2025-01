Sergio Conceiçao esordisce con il Milan… contro la Juventus di suo figlio Francisco!

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-03 11:54:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano!PerConceicao Sarà sicuramente un debutto indimenticabile. L’allenatore portoghese torna in Italia (paese dove ha vissuto il suo miglior periodo da calciatore tra gli anni ’90 e il 2000) per allenare il Milan (ha giocato nell’Inter) e Esordirà nella Supercoppa Italiana (in semifinale, in Arabia Saudita)la. nella quale gioca suo! La verità è che la partita (dalle 20:00, DAZN) non poteva avere più stimoli. Anche sepunta alla panchina come parte delle rotazioni di Motta, si prevede che avrà minuti a disposizione. Si sta rivelando uno dei migliori della stagione e laavrà bisogno di lui, a priori, se vorrà arrivare a una finale che l’Inter di Inzaghi già aspetta.