Sport.quotidiano.net - Rally. Dakar 2025 nel deserto dell’Arabia Saudita, nuova avventura per il prignanese Ceci

per ilPaoloche affronterà i deserti dellain Arabiain programma da oggi al 17 gennaio con un percorso di otto mila chilometri nel. Fra le tappe in programma due saranno decisive e faranno selezione: la Tappa da 48 ore del 5 e 6 gennaio di novecentosessantasette chilometri e la Tappa Marathon del 8 gennaio in cui non si potrà usufruire dell’assistenza esterna ai veicoli. Paoloaffiancherà l’italiano Eugenio Amos, equipaggio ormai affiatato e vincente, a bordo di un buggy MD Optimus. "Siamo molto determinati – ha spiegato– la macchina va molto bene, ben preparata, il team è collaudato e l’obiettivo, con un buggy come il nostro a sole due ruote motrici, sarebbe quello di entrare nei primi venti equipaggi assoluti oltre a cercare di vincere la categoria, anche se non sarà facile.