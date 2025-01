Romadailynews.it - Omofobia, Celli: domani a manifestazione a piazza Malatesta per difendere libertà di amare

pomeriggio sarò presente aalladi solidarietà a Stephano e Matteo, vittime di un’aggressione omofoba avvenuta la notte di Capodanno. Un gesto di violenza ingiustificabile che non può e non deve trovare spazio nella nostra società. Dobbiamo essere uniti e batterci peri diritti di tutti, perché l’amore non conosce differenze e il rispetto per la dignità umana deve essere il pilastro della nostra comunità”.Lo annuncia in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana.“Roma è e deve continuare ad essere una città aperta e inclusiva, dove nessuno debba temere di vivere la propria vita o di esprimere i propri sentimenti. Non possiamo più essere indifferenti e dobbiamo reagire con fermezza contro ogni forma di discriminazione e intolleranza, lavorando insieme per costruire una società più giusta, fondata sulla cultura del rispetto e sulladi” conclude la nota.