Milano tappezzata con adesivi di contestazione: è la nuova protesta dei tifosi rossoneri contro Gerry Cardinale

Se il Milan del nuovo allenatore Sergio Conceiçao è in Arabia Saudita per prendere parte alla semifinale di Supercoppa italianala Juventus, anon si ferma lala proprietà americana.Inon sopportano piùe Red Bird, così come il comparto dirigenziale: dall’amministratore delegato Giorgio Furlani al capo scout Geoffrey Moncada passando per lo svedese Zlatan Ibrahimovic. Tutti colpevoli, per i seguaci del Diavolo ma non solo, di aver gestito in maniera pessima gli ultimi mesi che hanno visto l’addio di Maldini e Massara, l’allontanamento di Stefano Pioli per Paulo Fonseca, poi esonerato per far spazio a Sergio Conceiçao.Oltre agli ormai consueti cori e striscioni esposti allo stadio e ai furiosi post sui social, ihanno cominciato a tappezzaree dintorni conanti-