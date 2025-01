Linkiesta.it - L’ottimismo del governo sulla liberazione di Cecilia Sala è un grave errore diplomatico

I dubbi ora sono tanti. Qualcosa non ha funzionato. Ilnon ha carte in mano, almeno in questo momento. L’aria ora è pesantissima, e chissà per quanti giorni ancorasarà costretta a dormire per terra nella cella di punizione del terribile carcere di Evin, Teheran, Iran. Forse bisognava muoversi prima. Forse sarebbe stato necessario che nelle ore immediatamente successive all’arresto dello svizzero-iraniano Mohammad Abedini Najafabadi, avvenuto il 16 dicembre, ilitaliano concordasse con gli Stati Uniti un modo per chiudere quella vicenda, dunque prima che Teheran mettesse in atto la più vergognosa delle ritorsioni, l’arresto di una italiana, la trappola in cui il 19 dicembre è caduta la nostra. Forse c’è stato anche un ottimismo eccessivopossibilità di tirarla fuori dal carcere in pochi giorni.