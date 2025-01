Iltempo.it - Isis, l'ordine arrivato prima di Capodanno: "Crociati tra voi, sfoderare le spade"

Leggi su Iltempo.it

Dalle Feste blindate agli attacchi di Magdeburgo e New Orleans.torna a far paura, anche se non è mai scomparso. E in occasione delle festività natalizie ha promesso di colpire gli occidentali proprio nei loro giorni più cari. Nei giornidi, sui canali Telegram il gruppo ha chiamato alle armi i suoi seguaci in Occidente: «Ai monoteisti in Europa, America, Russia e altre terre dei: sappiamo che siete ansiosi di unirvi ai vostri fratelli nella terra della Jihad, ma i percorsi per voi sono stati interrotti. Isono tra voi. La loro sicurezza é stata prolungata, mentre i vostri fratelli vengono uccisi. É giunto il momento dile(.) come piace ad Allah. Loro si preparano alla festa del loro politeismo, noi trasformeremo i festeggiamenti in lutto e la gioia in calamità».