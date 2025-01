Laspunta.it - I Top Runners Castelli Romani alla We Run Rome: una corsa indimenticabile nel cuore della Città Eterna

Leggi su Laspunta.it

Il 31 dicembre, Roma ha ospitato la “We Run”, una delle competizioni più affascinanti del panorama podistico italiano. Questa gara, ormai simbolo del fine anno nella Capitale, si è snodata tra i luoghi più iconici di Roma, offrendo agli atleti un percorso suggestivo tra storia, arte e sport.Gli atleti e le atlete del team dei Topsi sono distinti per la determinazione e l’ottima prestazione di squadra. La gara ha preso il via e si è conclusa presso Viale delle Terme di Carac, ma il vero spettacolo è stato il tracciato. Foto di gruppo degli atletiTopPassando per punti storici come Piazza Venezia, Piazza di Spagna, Via dei Fori Imperiali, Piazza del Popolo e il Colosseo, ogni chilometro ha rappresentato una celebrazionemagnificenza di Roma.