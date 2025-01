Superguidatv.it - Fame D’Amore, con Francesca Fialdini su Rai 3: quando in tv e anticipazioni

A partire da domenica 5 gennaio 2025, Rai 3 darà il via alla sesta stagione di, il programma condotto daFiladini, e che esplora e racconta le storie più intime e dolorose dei giovani italiani alle prese con disturbi psicologici, in particolare i disturbi del comportamento alimentare (DCA) come anoressia, bulimia e “binge eating”, ma anche depressione, ansia, autolesionismo e difficoltà relazionali., su Rai 3:in tv eIn un contesto di crescente fragilità mentale e sociale, il programmaha come obiettivo quello di portare alla luce un’emergenza che spesso viene ignorata: il malessere dei giovani, che troppo spesso si nascondono dietro il silenzio e la vergogna. Ogni episodio del programma, che andrà in onda su Rai 3 in seconda serata da domenica 5 gennaio 2025, si concentra sulle storie di ragazzi e ragazze che hanno il coraggio di raccontarsi, ma anche sulle famiglie che soffrono accanto a loro e sugli esperti che li accompagnano nel loro difficile cammino verso la guarigione.