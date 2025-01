Bergamonews.it - Due grandi orsi di peluche rubati al Baretto di San Vigilio: “Aiutateci a ritrovarli”

Bergamo. Per tutti sono papà Orso, mamma Orsa e Orsetto e da anni sono le mascotte del ristorante Ildi San, in città alta: star dei social, da sempre sono tra gli ospiti più fotografati dai turisti, che approfittano della loro presenza sui tavoli esterni del locale per scattare un selfie unico, con una vista mozzafiato alle spalle.Ma nella serata di domenica 29 dicembre, mentre all’interno i dipendenti lavoravano regolarmente, ignoti hanno approfittato di un momento di “deserto” per rapirne due: erano le 22.30 circa.I responsabili sarebbero due ragazzi, che avrebbero agito incappucciati come si vedrebbe dalle telecamere di videosorveglianza del locale, che puntano proprio sul dehors: da lì, di corsa, si sarebbero poi diretti verso il castello di San, dove probabilmente avevano lasciato il mezzo sul quale poi sono fuggiti.