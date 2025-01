Nerdpool.it - Disney sta commettendo un grande errore con i Simpson

Leggi su Nerdpool.it

non sembrano intenzionati a concludere la loro lunghissima avventura, con la serie animata attualmente giunta alla sua trentaseiesima stagione. Con la trentasettesima stagione già confermata, l’idea che Springfield possa arrivare a quota quarant’anni di episodi non è così improbabile. Sebbene l’età di Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie non cambi mai,e Fox stanno per introdurre unanovità nel 2025, una scelta che potrebbe rivelarsi unper la serie. Fortunatamente, abbiamo raccolto le prove per spiegare perché questo cambiamento potrebbe rappresentare un passo falso nella storia della serie animata nordamericana più longeva.Cambiamenti importanti in arrivoNegli ultimi tempi, Ihanno affrontato cambiamenti significativi, tra cui l’uscita di scena della doppiatrice Pamela Hayden, storica voce di Milhouse, Jimbo Jones, Rod e Todd Flanders.