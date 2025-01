Romadailynews.it - Cotral, sciopero di 4 ore il 10 gennaio: disagi previsti per bus e treni

L’agitazione indetta da Confail Faisa interesserà il trasporto pubblico dalle 8:30 alle 12:30.Roma, 32025 –in vista per gli utenti del trasporto pubblico locale nella giornata di venerdì 102025. L’organizzazione sindacale Confail Faisa ha proclamato unonazionale di 4 ore, con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 12:30.ha garantito il regolare svolgimento del servizio di bus efino alle 8:30 e la ripresa delle corse a partire dalle 12:31. Per ulteriori dettagli, i viaggiatori possono consultare il sito ufficiale www.spa.it o contattare il numero verde 800 174 471.Le motivazioni alla base della protesta includono:Preoccupazioni per il calo di interesse nella professione di conducente di linea;Timori per la stabilità economica futura delle aziende del trasporto pubblico locale (TPL);Criticità legate ai contratti collettivi nazionali (CCNL) ritenuti sfavorevoli per i lavoratori;Maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro.