Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Finn al debutto in Under-23: "Sogno le corse a tappe"

Roma, 3 gennaio 2025 - In una fase tutt'altro che positiva, ilitaliano maschile prova ad aggrpparsi a qualsiasi scintilla: tra esse c'è Lorenzo Mark, che non nasconde di avere grandi progetti per il 2025 e soprattutto per il futuro più a lungo termine. Le dichiarazioni diIntercettato dai microfoni di CyclingNews, il ligure ha innanzitutto commentato la scelta della Red Bull-Bora-Hansgrohe di inserirlo nella squadra-23, evitando quindi di correre il rischio di bruciare le. "Io e il team eravamo d'accordo sul proseguire in questo modo il programma. Molti juniores non sono pronti per il salto diretto, anche se a volte può funzionare. Io però preferisco concentrarmi su ciò che è meglio per me". Dice bene il campione iridato della categoria juniores, che a settembre si era imposto a Zurigo con un'azione dalla distanza da far stropicciare gli occhi e, soprattutto, da scomodare paragoni pesanti con i fuoriclasse deldi oggi.