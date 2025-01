Bagno di Capodanno a Ostia | appuntamento irrinunciabile toccate le 500 presenze

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 gennaio 2025 – Ormai giunto alla 12 edizione ildidi Roma, è un evento di cui non si può fare a meno. Un’occasione che fa partire in allegria un nuovo anno e riempie di gioia i 364 giorni a seguire. Costume rosso e giarrettiera, palle di natale legate in vita a mo’ di ciambella, paillettes e copricapi eccentrici anche in questo 1° gennaio 2025 hanno fatto da padrone al benauguraledi, che si è svolto come ogni anno nel mare di, in una giornata di una bellezza impareggiabile. Sole splendente e acqua da restare senza fiato, in tutti i sensi! Quattordici gradi dentro e dodici fuori.Un evento totalmente gratuito, anche quest’anno presso lo stabilimento Belsito, messo a disposizione per la colorata ed eccentrica festante folla di tuffatori.Non solo tuffatori, coraggiosi, folli, eccentrici e temerari in costume da(vietata la muta), rigorosamente rosso, che in 250 hanno effettuato il tuffo in allegria portandosi a casa cuffie e attestati di partecipazione, ma altrettanti sostenitori e curiosi “Mi sa che il prossimo anno lo faccio anche io”.