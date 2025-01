Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 3/01/25: volano baci (e una dichiarazione d’amore) nel Trono classico

Oggi 3 Gennaio 2025 sono ricominciate le registrazioni di, il dating show condotto da Maria De Filippi. Apprendiamo dallefornite da Lorenzo Pugnaloni:Per quanto riguarda il, Martina De Ioannon ha portato in esterna Gianmarco Steri (l’esterna sulla neve) e si sonoati. Ha portato in esterna anche Ciro Solimeno e anche con lui c’è stato ilo. Gianni Sperti in studio ha attaccato Ciro perché il luogo dell’esterna scelto è lo stesso di un’esterna fatta da Brando Ephrikian e Beatriz l’anno scorso, un luogo da cui si vede tutta Roma. Gianni dice che gli sembra che gli sia stato consigliato da qualcuno andare in quel posto.Martina non ha detto nulla sulla scelta (non riguarda le, ve lo dico io. La scelta potrebbe avvenire subito dopo la fine delle vacanze, lei sarebbe arrivata ormai ad un punto / è un’indiscrezione).