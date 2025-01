Ilrestodelcarlino.it - Al Corno un Capodanno da tutto esaurito

Una media di 2300 sciatori quotidiani con un picchi che, in alcune giornate, hanno superato anche la soglia dei 2500. E’ il potere della neve che quest’anno è scesa copiosa consentendo a tutte le piste delalle Scale di restare aperte con soluzione di continuità. I meriti, però, non sono solo del manto bianco, ma vanno anche ad una società di gestione che, nata per valorizzare la vetta più alta dell’Appennino bolognese, ha continuato ad investire nonostante le due precedenti stagioni non siano state così brillanti e abbiano rafforzato la posizione di chi sostiene come la stazione sciistica e il suo sviluppo possa recare un danno all’ambiente quando, invece, è l’esatto contrario dato che senza impianti non ci sarebbe una manutenzione così capillare di questa montagna rendendola fruibile anche nei mesi la neve non c’è, ma resta il panorama.