Ilgiorno.it - Agguato ai vigili del fuoco a colpi di petardi

Leggi su Ilgiorno.it

La notte di Capodanno, mentre stavano spegnendo un principio di incendio, ideldel distaccamento cittadino sono stati aggrediti da un gruppetto di vandali che hanno lanciato contro i volontari e i loro mezzi dei, sparandoli ad altezza d’uomo. È accaduto poco prima di mezzanotte nel quartiere Folletta. I fatti sono testimoniati anche dai video postati sui social, che documentano la situazione di guerriglia urbana fomentata da una cinquantina di giovani e giovanissimi, aizzati contro i volontari. Contro uno dei mezzi è stata lanciata anche una batteria d’auto e ientrati dai finestrini hanno danneggiato i sedili, bruciandoli in parte. "Quanto accaduto è di una gravità inaudita – commenta il primo cittadino Cesare Nai –. Confidiamo nelle forze dell’ordine perché, attraverso un accurato lavoro di indagine, possano individuare i responsabili dei disordini che solo per puro caso non hanno provocato feriti.