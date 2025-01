Lanotiziagiornale.it - Aggressione omofoba di Capodanno, la comunità Lgbtq+ annuncia per domani una manifestazione pacifica a Roma

Dopo l’diai danni di due ragazzi la cui unica colpa era di passeggiare mano nella mano a, laitaliana scende in piazza. Succederàin piazza Roberto Malatesta a, con l’appuntamento previsto per le 17, in una zona tutt’altro che casuale visto che il luogo del ritrovo è poco distante da dove Stephano e Matteo sono stati aggrediti e picchiati.Stando a quanto fanno sapere gli organizzatori dell’evento, questaconsisterà in “un presidio pacifico e colorato in solidarietà dei due ragazzi”. A raccontarlo è l’associazione Gaynet, con un’iniziativa a cui hanno aderito movimenti, circoli, cittadini. Il segretario del circolo Sinistra Italiana V Municipio “Banda Pepe”, Vincenzo Libonati; il consigliere AVS Municipio V Maurizio Mattana; e la responsabile diritti e libertà della segreteria nazionale di Sinistra Italiana e coordinatrice ufficio diritti LGBT+ diCapitale Marilena Grassadonia, hanno scritto una nota per spiegare le ragioni dell’evento.