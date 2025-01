A Fiumicino la proiezione del film “La Famiglia Passaguai”

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 gennaio 2025 – Sarà proiettato oggi, venerdì 3 gennaio, alle ore 18.00, presso la Stazione Marittima di, in Piazzale Molinari, ildi Aldo Fabrizi del 1951 “La”. L’iniziativa promossa dalla Commissione Cinematografica della Città die dall’Associazione Acis nasce con l’obiettivo di offrire un’occasione di svago e divertimento ricordando e rivivendo le storie e le vicissitudini delle famiglie romane degli anni ’50. Ilrealizzato interamente da Aldo Fabrizi, che finanziò anche come produttore la pellicola, è stato girato prevalentemente presso la spiagge di, dove ladel cavaliere Peppe Valenzi, detto, approfittando di uno sconto aziendale decide di portare moglie e figli per trascorrere una rilassante domenica al mare.