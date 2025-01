Usa a giudici | Abedini resti in carcere

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.00 La giustizia Usa ha inviato un documento alla Corte d'Appello di Milano, in cui si afferma che il cittadino iraniano arrestato a Malpensa il 16 dicembre, su mandato di cattura americano, è pericoloso e deve restare in. L'atto è stato inviato per via diplomatica pochi giorni dopo l'arresto di,quindi prima della richiesta di ardomiciliari da parte del suo legale. La Procura generale di Milano dovrà dare un parere, non vincolante, sui domiciliari e la Corte fissare un' udienza (attesa non prima del 14/01).