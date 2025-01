Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-01-2025 ore 13:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità ancora difficoltà sulla Salaria dove per lavori di potatura si sono formati incolonnamenti all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe in direzione del centro città disagio anche sulla Pontina a causa lavori di manutenzione code tra Tor de’ Cenci video di Pratica di Mare in direzione di Latina 1Firenze da registrare un incidente che sta provocando incolonnamenti per oltre 4 chilometri tranord e Ponzanono Soratte in direzione di Firenze al Lido di Ostia lavori di potatura in Viale deignoli 3 a via delle Gondole via dei Traghetti lavori di potatura anche in viale di Castel Porziano 3 via Canazei via torce raccomandiamo tutte le attenzioni del caso ricordiamo che fino al 16 gennaio in vigore l’estensione dell’orario della ZTL di centro storico e Tridente Queste sono attive tra le ore 6:30 senti la stessa validità estesa anche le giornate del sabato è giorni festivi In collaborazione con Luce Verde infomobilità