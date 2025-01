Romadailynews.it - Tentato furto in condominio a Pomezia, arrestati due uomini

Fermati dai carabinieri mentre tentavano di fuggire dopo aver forzato alcuni ingressi.La scorsa notte a, in provincia di Roma, duedi 37 anni di origine georgiana, senza fissa dimora e con precedenti penali, sono statidai carabinieri peraggravato in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arnesi da scasso.L’intervento è avvenuto dopo una segnalazione giunta al 112, che ha condotto i militari in undi via Boezio. Qui hanno sorpreso i due mentre salivano le scale diretti verso il terrazzo dello stabile. Alla vista delle forze dell’ordine, i sospetti hannola fuga spintonando i carabinieri, ma sono stati subito bloccati.Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato strumenti utilizzabili per lo scasso, tra cui spadini, chiavi modificate chiamate “topolino”, attrezzi per aperture di cilindri europei e calamite.