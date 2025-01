Tensione a Seoul in vista di annunciato arresto presidente Yoon

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 2 gen. (askanews) – C’è altain Corea del Sud, indel possibiledelsudcoreano sottoposto a impeachmentSuk-yeol. I sostenitori dell’ex leader si sono radunati davanti alla sua residenza, con l’obiettivo di impedire il suofermo.è stato sospeso dalle sue funzioni dopo che i legislatori dell’Assemblea nazionale hanno approvato l’impeachment il 14 dicembre, in seguito al tentato colpo di mano di, che impose per sei ore il 3 dicembre la legge marziale, salvo doverla ritirare in seguito a un voto del parlamento. La decisione deve essere confermata dalla Corte costituzionale per essere efficace. L’Ufficio investigativo per la corruzione dei funzionari di alto rango ha ottenuto il 31 dicembre un mandato d’e afferma di volerlo eseguire entro la scadenza del 6 gennaio.