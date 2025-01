Anteprima24.it - Solot, Obiettivo T: il 10 gennaio riprende la rassegna teatrale con “Il Colloquio”

Tempo di lettura: 2 minutiAl Teatro Mulino PacificolaT” con gli appuntamenti del nuovo anno. Il 10alle 20.30 andrà in scena “Il”, Premio Scenario Periferie 2019, finalista In-Box 2021, prende ispirazione dal sistema di ammissione ai colloqui periodici con i detenuti presso il carcere di Poggioreale, Napoli.Tre donne, tra tanti altri in coda, attendono stancamente l’inizio degli incontri con i detenuti. Portano oggetti da recapitare all’interno, una di loro è incinta: in maniera differente desiderano l’accesso al luogo che per ognuna custodisce un legame.La vita quotidiana della città non si è ancora risvegliata e dalla sospensione onirica della situazione, dagli scontri e dagli avvicinamenti reciproci, emerge la visione brutale di una realtà ribaltata.