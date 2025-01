Liberoquotidiano.it - "Sapete perché è bella Reggio Calabria?": cala il gelo davanti a Liorni, la sparata di Nino Frassica dal palco

Leggi su Liberoquotidiano.it

Prendersi del “testa di c**o” allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre è cosa per pochi, una realtà per i fonici di RAI1, immeritatamente apostrofati in malo modo da AnSotgiu dei “Ricchi e Poveri” suldel concertone de L'anno che verrà diche ha salutato il 2024 e inaugurato il nuovo anno. Sotgiu pensava di avere il microfono spento e ha sbottato contro i malcapitati tecnici: “Buon anno. teste di ca*! Apritemi il microfono teste di c**o!” Mai nulla di più falso, il suo microfono era tragicamente e fantozzianamente aperto. Materiale da social e da meme preziosissimo, il meglio che ci si potesse augurare per il primo dell'anno., conduttore della serata, ha dovuto scusarsi: “Vi dobbiamo delle scuse,ci è stato detto che sembra sia scappata qualche parola sconveniente e volevo scusarmi col pubblico, con chi l'ha sentita e si è sentito disturbato da questa espressione sicuramente sconveniente”.