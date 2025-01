Isaechia.it - Mediaset, ecco quando riprenderanno i programmi dopo le feste

L’epifania tutte leporta via ed è pronta a lasciare spazio alle consuete trasmissioni televisivela pausa natalizia! Da martedì 7 gennaio il palinsestoè pronto a tornare con la sua consueta programmazione.Andiamo a vedere nel dettaglioricominceranno idi Maria De Filippi.Pubblico impaziente nel vedere la cacciata di Michele Longobardi dagli studi del dating show più amato d’Italia. L’attesa sta per finire! Finalmente il 7 gennaio 2025 andranno in onda le nuove puntate di Uomini e Donne. Molto probabilmente assisteremo al disastroso epilogo del percorso dell’ormai ex tronista entro la fine della prossima settimana.Inizierà invece sabato 11 gennaio 2025 uno dei fiori all’occhiello del palinsesto, ovvero C’è posta per te. La padrona di casa di uno deipiù longevi della televisione italiana è pronta a raccontare al suo pubblico appassionato tante storie coinvolgenti.