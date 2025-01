Tvzap.it - Lutto nel calcio, addio a un pezzo di storia dell’Italia

Leggi su Tvzap.it

nela undinel mondo dello sport: è morto nella sua città natale il noto ex calciatore, allenatore e opinionista. Schietto fino alla rudezza, il volto noto delaveva 80 anni. ( dopo le foto) Leggi anche:nel cinema italiano,all’indimenticabile attriceLeggi anche: “Uomini e Donne”, graveper Gemma Galganinela undiPiangiamo la scomparsa di Aldo Agroppi. L’ex calciatore è morto a 80 anni (81 li avrebbe compiuti il prossimo aprile). Il famoso opinionista tv, che a lungo ha lavorato anche in Rai, era ricoverato da qualche giorno in ospedale a Piombino (Livorno). Da calciatore fu un ottimo centrocampista. Ha cominciato la sua carriera proprio nel Piombino, ma fu poi scoperto dal Torino che lo lasciò a maturare fuori (militò nel Genoa, nella Ternana e nel Potenza) e poi lo fece debuttare in serie A il 15 ottobre 1967 in un Torino-Sampdoria 4-2.