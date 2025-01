Oasport.it - LIVE Musetti-Diallo 6-4 6-3, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: esordio convincente del toscano. Ai quarti l’iberico Munar

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07:43 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.07:42 Un’ora e 27 minuti impiegati daper balzare ai. 6 ACE e 2 doppi falli per l’azzurro, che ha servito il 76% di prime ricavando l’81% di punti.07:40 Gran match disputato dall’azzurro, in controllo dal primo all’ultimo punto. Molti gli errori di, che non ha trovato rimedio alle variazioni del suo avversario.LORENZOb. GABRIEL6-4 6-3. Finisce qui, con il dritto diche muore sul nastro.del, che aitroverà.30-40 In corridoio il passante di rovescio del