L' anno che verrà l' urlo liberatorio di Angelo dei Ricchi e Poveri | cos' è successo davvero

Tutti o quasi a prendersela conSotgiu per l'intervento inatteso che però ha reso indimenticabile il conto alla rovescia a pochi secondi dal 2025. «Me lo aprite il microfono. teste di cazzo» ha più volte inveito contro i tecnici l'ex biondino dei. Sbagliandosi però, perché il microfono era talmente aperto da far risuonare la sua spettacolare cazziata alle maestranze incolpevoli. Avendo stabilito di esibirsi in playback, i microfoni avrebbero dovuto rimanere chiusi, difficile non lo sapessero lui e Angela, sarà stata una distrazione o forseci teneva a far sentire la sua voce durante il countdown. Dopo la concitazione, il presentatore Marco Liorni ha chiesto scusa ed è finita lì, però l'insulto ripetuto si è trasformato nel caso del giorno, anzi della notte. Sulla storia degli insulti in televisione si sono confrontati diversi esperti e Umberto Piancatelli ci ha scritto anche un saggio, Il peggio della Tv.