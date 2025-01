La mamma di Cecilia Sala | Mia figlia è in una cella di punizione a Evin spero non resti segnata a vita

Leggi su Open.online

«Cerca di essere un soldato, cerco di esserlo io. Però le condizioni carcerarie per una ragazza di 29 anni che non ha compiuto nulla devono essere quelle che non la possano segnare per tutta la». È uno dei passaggi delle dichiarazioni di Elisabetta Vernoni, la madre della giornalista italianadetenuta a Teheran dal 19 dicembre scorso, uscita da Palazzo Chigi dopo un incontro con la premier Giorgia Meloni. Parte del governo si è riunita d’urgenza per prendere una posizione ufficiale dopo le notizie sulle condizioni in cuiè tenuta prigioniera a. «La prima preoccupazione adesso sono assolutamente le condizioni dicarceraria di mia. Si è parlato disingola. Non esistono le celle singole», ha scandito Vernoni accerchiata dai giornalisti, «Esistono le celle di detenzioni comuni e poi ci sono le celle di