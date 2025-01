Isaechia.it - Grande Fratello, Jessica Morlacchi fa una nuova insinuazione sugli autori e poi affronta di petto Stefania Orlando ed Eva Grimaldi

Leggi su Isaechia.it

Nelle scorse oreha fatto nuove insinuazionidel.Già da giorni diversi concorrenti del reality show di Alfonso Signorini hanno preso di mira Helena Prestes, accusandola di essere in qualche modo ‘privilegiata e protetta’ dalla produzione. Secondo Lorenzo Spolverato poi dietro le quinte ci sarebbero ‘magheggi strani’. Aggiungendo:Se lunedì non verranno presi seri provvedimenti, sarà la prova che al GF ci sono figli e figliastri.Poco fa, durante una chiacchierata con Mariavittoria Minghetti,si è lasciata andare a un’altra accusa:Devo andare (in Confessionale, ndr) ma non lo so chi c’è. Perché devo andare? Beh perché gliela racconto questa. Non è carino quello che è successo eh? Non è per niente carino, non possono mandare in onda solo quello che fa piacere a loro.