Lanazione.it - Giustiziato dopo la disco. Due giovani indagati: sanno tutta la verità. Cellulari sequestrati

Firenze, 2 gennaio 2024 - Due ventenniper omicidio volontario in concorso. Non si è ancora chiuso, ma il cerchio disegnato dal pm Antonio Natale che sta coordinando nelle indagini i carabinieri di Signa e quelli del nucleo investigativo di Borgo Ognissanti si stringe. E lo fa su due figure che, al momento, potrebbero essere centrali per fare chiarezza sulla morte Maati Moubakir, il 17enne ucciso a coltellate all’alba di domenica a Campi Bisenzio, nell’hinterland fiorentinouna serata inteca. GERMOGLI PH: 29 DICEMBRE 2024 CAMPI BISENZIO VIA TINTORI OMICIDIO DI UN RAGAZZO DI 17 ANNI ITALO MAROCCHINO ACCOLTELLATO IN STRADA SUL POSTO CARABINIERI DEL SIS Si tratta di due, amici tra loro, italiani di seconda generazione e residenti a Campi, uno nato a Prato e l’altro a Firenze e tutti e due difesi da avvocati di fiducia.